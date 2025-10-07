Gazzetta su Pioli: “Fiducia intatta, ma non ha alzato il livello della Fiorentina”

La fiducia della Fiorentina nei confronti di Stefano Pioli resta intatta. I mugugni seguiti alla terza sconfitta in campionato, dove la Viola non ha mai vinto collezionando appena tre punti (pareggiando in trasferta con Cagliari, Torino e Pisa) e l'avvicinarsi di un trittico terribile con le trasferte contro Milan e Inter, con in mezzo lo sbarco al Franchi dell'«avvelenatissimo» ex Vincenzo Italiano, hanno frenato l'entusiasmo dell'ambiente fiorentino nei confronti dell'allenatore parmigiano. Che, folgorato dal ritorno a Firenze e nell'amata Italia, ha lasciato in tutta fretta il paradiso dorato dell'Arabia e firmato un triennale da tre milioni a stagione con il club di Rocco Commisso, sesto alla fine della scorsa stagione quando ha riguadagnato la Conference, da dove era uscito in semifinale.
«Mi hanno chiamato per alzare il livello e noi abbiamo degli obiettivi ambiziosi», il mantra di Pioli. Ma il livello non si è alzato e la situazione si è fatta davvero delicata. Sotto la Fiorentina, a quota 3 col Verona, ci sono, con 2 punti, solo Genoa e Pisa. Pioli non riesce a trovare la ricetta giusta per invertire la rotta. Ha cambiato vari sistemi di gioco, consegnandosi poi al 3-5-2 come base con la variante del 3-4-2-1 con due trequarti a supporto di Kean.
Mai, nell'era dei tre punti, la squadra era partita così male. E il mercato da 92 milioni ha portato in dote buoni calciatori, valide alternative e ha registrato le conferme dei big come Kean, De Gea, Gosens. Ma anche di ottimi calciatori come Dodò, Pongracic, Mandragora, Ranieri, Gudmundsson, Fagioli. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
