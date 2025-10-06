Daniele Garbo, giornalista in passato anche a Sport Mediaset, ha parlato a TMW Radio del momento della Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Garbo: “Crisi Fiorentina? I calciatori devono prendersi le responsabilità”
news viola
Garbo: “Crisi Fiorentina? I calciatori devono prendersi le responsabilità”
Parla il giornalista
Di solito quando le cose vanno male il primo a saltare è l'allenatore, ma se i giocatori lo seguono ovviamente ha senso continuare. Penso quindi che proprio i calciatori si debbano prendere delle responsabilità, anche perché vengono pagati e non poco. Alla fine in campo vanno loro e devono dimostrare di essere di un certo livello
© RIPRODUZIONE RISERVATA