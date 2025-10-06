Ferrara: “Non parlate di sfortuna, ricordate a Pisa? Gudmundsson è in ferie”

Non poteva mancare l'analisi di Benedetto Ferrara. Sulle pagine della Nazione, il noto giornalista ha detto la sua su Fiorentina-Roma:
L'allenatore parla di dettagli. Guardiamoli, questi dettagli. Quattro reti subite da palle inattive. Brutta storia. E poi: totale assenza di imprevedibilità. Piedi buoni fuori dai giochi. Fagioli in cerca di se stesso, inevitabile che il suo posto lo abbia trovato in panchina. E Gud? Ancora in ferie, lo vedi passeggiare sull'erba. Gli manca solo un cane al guinzaglio. Giocatori capaci di saltare l'uomo o di far vedere qualche dribblig? Zero. Gli esterni offensivi non ci piacciono e se Dodò e Gosens non riescono a essere se stessi allora diventa tutto complicato. Giusto sottolineare che dal punto di vista del gioco la Fiorentina abbia fatto passi avanti e che Kean abbia ritrovato un gol dei suoi. Ma non parliamo di sfortuna, perché quella a Pisa era stata dalla parte della Fiorentina. Quindi lasciamo perdere. Ora una sosta, poi un calendario che non scherza. La classifica non è brutta, di più. Datevi una mossa, non è solo un problema di dettagli.
