Sulle colonne del Messaggero Veneto il giornalista Giancarlo Padovan critica aspramente l'operato della Fiorentina fin qui:
Padovan tranchant: “I dirigenti esonerino prima sé stessi e poi Pioli”
Il giornalista ritiene insipiegabile che Pioli abbia anche trovato un posto di lavoro a Firenze
La Roma, per esempio, è prima in ragione degli avversari che ha incontrato: vincere a Firenze, dove Pioli ha trovato inspiegabilmente un posto di lavoro, dopo aver fallito anche in Arabia, non è un’impresa. Se l’ha fatto il Napoli, ci è riuscito anche il Como. Ora, non fossero scarsi e inadeguati, i dirigenti viola dovrebbero cominciare esonerando se stessi per finire con il tecnico che hanno scelto.
