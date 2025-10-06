Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Padovan tranchant: “I dirigenti esonerino prima sé stessi e poi Pioli”

news viola

Padovan tranchant: “I dirigenti esonerino prima sé stessi e poi Pioli”

Padovan tranchant: “I dirigenti esonerino prima sé stessi e poi Pioli” - immagine 1
Il giornalista ritiene insipiegabile che Pioli abbia anche trovato un posto di lavoro a Firenze
Redazione VN

Sulle colonne del Messaggero Veneto il giornalista Giancarlo Padovan critica aspramente l'operato della Fiorentina fin qui:

La Roma, per esempio, è prima in ragione degli avversari che ha incontrato: vincere a Firenze, dove Pioli ha trovato inspiegabilmente un posto di lavoro, dopo aver fallito anche in Arabia, non è un’impresa. Se l’ha fatto il Napoli, ci è riuscito anche il Como. Ora, non fossero scarsi e inadeguati, i dirigenti viola dovrebbero cominciare esonerando se stessi per finire con il tecnico che hanno scelto.

Leggi anche
Ferrara: “Non parlate di sfortuna, ricordate a Pisa? Gudmundsson è in ferie”
Repubblica sorride comunque: “Qualcosa si è mosso in questa Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA