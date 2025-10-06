Repubblica sorride comunque: “Qualcosa si è mosso in questa Fiorentina”

Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica Firenze, analizza la prestazione della squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole:
Qualcosa si è mosso nella Fiorentina. Al di là del risultato si è intravisto un barlume di gioco, un’idea di squadra. Certo la strada è ancora lunga, ma volendo essere ottimisti un sussulto c’è stato. E non solo per il gol di Kean che ha rotto la monotonia dell’astinenza, ma perché in fondo la Fiorentina che ha preso due schiaffi dalla Roma non si è mai arresa e ha lottato fino alla fine. Un palo di Kean, una traversa di Piccoli, un erroraccio di Gosens: sì, poteva finire anche in un altro modo, ma il pareggio in ogni caso non avrebbe modificato il giudizio su una squadra ancora in cerca di se stessa e del suo equilibrio migliore. Stanno mancando le certezze. Dodo e Gosens non hanno ancora ritrovato l’energia per spingere, e anche in mezzo al campo i meccanismi sono ancora da mettere a punto. Nicolussi Caviglia e Fazzini hanno qualità, però non basta. Serve l’amalgama, come avrebbe detto qualche vecchio allenatore.
