Gazzetta elogia Kean: “Ha seminato in un faccia a faccia Ndicka”

La Gazzetta dello Sport sulla prestazione di Moise Kean

Redazione VN 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 11:06)

C'era un invitato speciale in questa partita: il gol. In qualsiasi modo doveva presenziare a un incontro fra squadre che finora avevano segnato otto reti, divise tra le tre viola e le cinque giallorosse. L'invito è stato accettato, gli accompagnatori sono stati un centravanti puro come Kean, ridiventato bello e spietato, e un trequartista esterno come Soulé, ora capocannoniere della Roma a quota tre. Il gol si è presentato con violenza, tecnica e scaltrezza.

Al di là delle divisioni di tifo, sono state reti apprezzabili, dimostrazioni di qualità. Kean ha seminato in un faccia a faccia Ndicka, come già fece un anno fa (rete simile, anche se rasoterra) e come farà prima della fine del primo tempo, concludendo però sul palo. Soulé ha ascoltato Gasp, si è portato di più verso l'area, anche se la conclusione da attaccante vero arriva dopo il suo 1-1 (Marì salva un gol quasi fatto). Però il precedente sinistro dal limite, con il corpo che guarda le tribune ma il piede che indirizza la palla dalle parti dell'incrocio, è la conferma di una specialità squisita.

L'argentino ha un mancino uncinato da cui escono palloni imprevedibili, il corner secco su cui si incunea Cristante per il sorpasso ne è un quadro fedele. Poteva essere gol da urlo anche il tiro di Piccoli da quasi trenta metri, finito sulla traversa. E i centimetri hanno scritto la sentenza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.