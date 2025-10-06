Poesio su Pioli: “Non rischia, per ora. Adesso si deve meritare la fiducia”

Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza i temi in casa Fiorentina, partendo da Stefano Pioli. Ecco le sue parole:
E anche ieri, in una partita in cui la Fiorentina avrebbe meritato almeno il pareggio, i segnali positivi restano contrastanti. Un esempio su tutti: il risveglio di Kean. Da una parte il suo primo tempo leonino in solitaria al centro dell’attacco, il gol di assoluta potenza, il palo colpito dopo aver stravinto il duello fisico con Ndicka. Poi la ripresa con il motore frenato una volta che si è trovato a condividere l’attacco con Piccoli. Un caso? Solo dovuto al fatto che la Roma una volta in vantaggio ha serrato i ranghi? Forse, eppure nelle valutazioni che Pioli e la società dovranno fare, sarebbe meglio non scartare a priori l’ipotesi che sia stato un azzardo pensare di modificare così radicalmente (addirittura in estate si era partiti col tridente) l’idea offensiva della squadra senza mettere al centro le caratteristiche del proprio bomber. Come che sia, il bottino di punti resta così magro da obbligare a scelte radicali per provare a invertire la rotta. Il problema (piove sempre sul bagnato) è che il calendario dopo la sosta spaventa solo a guardarlo. Prima la trasferta col Milan, poi quattro giorni dopo quella a Vienna con il Rapid e altri tre per la sfida al Franchi col Bologna di Italiano. Finita qui? Macché, va aggiunto il durissimo turno infrasettimanale con l’Inter a Milano a completare un poker di gare in dieci giorni difficile per chiunque, a maggior ragione per una squadra in crisi di risultati e di identità come la Fiorentina. Non proprio il ritorno a Firenze che Pioli sperava. Il tecnico per ora non rischia. A lui il compito di meritarsi ancora la fiducia.
