Franchi dimezzato? Non è più il fortino di una volta

In mezzo ai dati negativi che ci arrivano da questo inizio campionato ce ne sono due contraddittori: uno positivo e l'altro negativo. Per tirarci su con il morale, almeno parzialmente, vogliamo segnalare che il pareggio di Pisa rappresenta il quinto risultato utile consecutivo esterno della Fiorentina in gare ufficiali (2 vittorie e 3 pareggi). Per trovarne uno simile però basta risalire al periodo ottobre-novembre 2024 quando i viola di Palladino ottennero in trasferta 4 vittorie e 1 pareggio.