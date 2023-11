Nel 1978 i tifosi della Juve tifarono Torino pur di vedere retrocedere la Fiorentina!

I tifosi della Juventus "sentono", eccome, la gara contro la Fiorentina da tantissimi anni. Una di queste testimonianze la possiamo ritrovare in quello che accadde alla vigilia della 28° giornata del campionato di Serie A1977-78 in programma il 23 aprile 1978. A tre giornate dal termine la squadra viola, dopo un inizio catastrofico con Carlo Mazzone in panchina, si trovava al penultimo posto in classifica e i ragazzi del tecnico viola Chiappella sembravano destinati inesorabilmente alla prima retrocessione in Serie B del dopoguerra del club gigliato. L'avversaria della Fiorentina in quel 28° turno era il Torino secondo in classifica e ancora in lotta contro la Juventus per l'assegnazione dello scudetto. Ebbene... alla vigilia di quella giornata, moltissimi tifosi juventini (come ben visibile in questo articolo tratto da La Gazzetta dello Sport dell'epoca) arrivarono addirittura ad auspicare pubblicamente ed esplicitamente un successo dell'odiata squadra granata a Firenze pur di vedere retrocessa, quasi, aritmeticamente in Serie B la Fiorentina con 2 turni d'anticipo. La squadra di Chiappella, invece, sovvertendo tutti i pronostici riuscì a battere il Torino regalando, di fatto, lo scudetto alla Juventus che si impose sul Pescara. I viola poi, come tutti ben ricordiamo, riuscirono a salvarsi all'ultimo turno grazie al pareggio casalingo col Genoa e, soprattutto, al contemporaneo successo dell'Inter (guidata in campo dall'ex viola Merlo) sul Foggia.