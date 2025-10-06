Gazzetta: “Stefano Pioli non è il problema. Disappunto verso Daniele Pradè”.

«Il problema non è il mio futuro, è trovare i risultati». Stefano Pioli non rischia. Al momento non sembra lui il problema di una Fiorentina che nelle prime sei giornate non ha mai vinto, che in casa ha sempre perso, che ha smarrito Gudmundsson, ha un Gosens che non va come dovrebbe, dipende tanto troppo da Moise Kean, fa fatica a centrocampo. E, di conseguenza, ha una classifica preoccupante: tre punti.