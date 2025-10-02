Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta su Pioli: “Lui nega, ma visto i risultati non può essere felice”

La Gazzetta dello Sport su Stefano Pioli
Pioli si dice«motivato e non amareggiato per le critiche che sto subendo. Ci stanno. So cosa significa allenare la Fiorentina, conosco la passione di questi tifosi».

Anche se l'espressione del tecnico parmigiano alla vigilia della prima partita del tabellone di Conference League, al Franchi alle 21 contro i cechi del Sigma Olomouc, non accreditati come dei fenomeni, ma certamente da non sottovalutare, è quella di un uomo che non può essere felice: i risultati in campionato lo inchiodano nella zona calda della classifica con tre soli pareggi e zero vittorie e c'è una serie di sfide contro le big all'orizzonte.

«Ma sono fiducioso. La Conference è uno degli obiettivi che ci siamo prefissati». Pioli si prende tutte le responsabilità di un momento delicato: «Sono io il responsabile, i ragazzi stanno lavorando bene». Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

