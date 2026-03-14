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Gazzetta: “Piccoli al posto di Kean? Al VP non prendono in considerazione tutto ciò”

Kean Piccoli
La Gazzetta dello Sport su Kean e Piccoli
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport non ha visto di buon occhio la prestazione di giovedì sera di Roberto Piccoli. L'attaccante della Fiorentina non riesce a trovare la via del gol e lunedì allo Zini, servirà Moise Kean per cercare di andare a +4 sulla Cremonese.Per questo motivo Paolo Vanoli aspetterà fino all'ultimo per valutare le condizioni della punta viola: (RASSEGNA VN - KEAN, IL MILAN E L'INFORTUNIO)

Il grande dubbio è l'attacco, dove Piccoli è pronto a sostituire Kean in caso di forfait ma nessuno ancora vuole prendere in considerazione questa eventualità, perché la Fiorentina ha bisogno del suo centravanti. Moise proseguirà il suo percorso personalizzato per smaltire il dolore alla tibia e verrà monitorato gradualmente

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