Gazzetta pessimista: “Kean a Milano? Difficile. Mai allenato in gruppo e oggi…”

La Gazzetta dello Sport si è soffermata sulle condizioni di Moise Kean.Nonostante l'ottimismo dilagante al Viola Park, la presenza del bomber viola rimane complicata:
Se la vera sorpresa fosse Nicolò Fagioli? Firenze continua a sperare, con ben poche possibilità, che Moise Kean possa recuperare per la sfida di domenica a San Siro contro il Milan. Ma finora il numero 20 viola non ha svolto un allenamento in gruppo e non lo farà neppure oggi quando Stefano Pioli in conferenza, come al solito due giorni prima del match, dovrà chiarire se il centravantone verrà convocato
