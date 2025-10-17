Da Kean a Fagioli, passando per Nicolussi: la piccola resa dei conti davanti a Max

Quella che andrà in scena domenica a San Siro sarà una sorta di piccola resa dei conti: davanti a Max Allegri si presenterà infatti un tris di ex allievi pronti a colpirlo con l'arma più tagliente del calcio: la memoria. Nicolussi Caviglia, Fagioli e Kean - tre prodotti di scuola Juve cresciuti sotto lo sguardo del tecnico toscano - sfideranno per la prima volta il loro maestro di un tempo. Le loro carriere sono nate all'ombra della Continassa ma nessuno dei tre è riuscito a completare in bianconero la propria parabola.

Talentuosi, acerbi e a tratti inespressi, hanno dovuto fare le valigie per cercare spazio e consacrarsi. Eppure un filo rosso li lega ancora tutti ad Allegri. Kean è quello esploso più in fretta: nel 2017 diventò il primo millennial a segnare in A, lanciato proprio da Max. Storia diversa per Fagioli, che Allegri fece esordire in Champions a 21 anni, intravedendo in lui un futuro da leader.