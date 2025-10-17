Il Franchi si carica in vista del Bologna: lo stadio è pronto a riempirsi

Prossimo appuntamento al Franchi, domenica 26 contro il Bologna. La Fiorentina ha così illustrato tappe e procedure per l'acquisto dei biglietti. I tagliandi sono disponibili da ieri, acquistabili sia nella versione biglietto Intero sia in quella Promo Generazione Viola, validi in tutti i settori locali.
Al via la vendita dei biglietti di Fiorentina-Bologna
Per quanto riguarda invece la curva Ferrovia, la vendita dei biglietti Intero sarà attiva solo presso il Fiorentina Point a partire dalle 15 di giovedì 24. La vendita dei biglietti del settore Ospiti, identificato nel settore di Curva Esterna (CE1) a capienza ridotta, è momentaneamente sospesa in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti. Lo scrive la Nazione.
