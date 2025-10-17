Pioli e tutti i suoi pupilli al Milan: attenzione ai tanti “ex”

A volte il calcio rimette le persone una di fronte all'altra quando meno se l'aspettano. Non per caso ma per destino. Domenica al Meazza quel fato avrà i volti di Mike Maignan, Fikayo Tomori e Rafael Leao da una parte e quello di Stefano Pioli dall'altra. Per la prima volta si sfideranno da avversari: loro, eroi dello scudetto del 2022; lui, l'allenatore che li ha costruiti passo dopo passo.