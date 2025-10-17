Viola News
La Nazione

Pioli e tutti i suoi pupilli al Milan: attenzione ai tanti “ex”

Pioli ritrova i suoi pupilli
Redazione VN

A volte il calcio rimette le persone una di fronte all'altra quando meno se l'aspettano. Non per caso ma per destino. Domenica al Meazza quel fato avrà i volti di Mike Maignan, Fikayo Tomori e Rafael Leao da una parte e quello di Stefano Pioli dall'altra. Per la prima volta si sfideranno da avversari: loro, eroi dello scudetto del 2022; lui, l'allenatore che li ha costruiti passo dopo passo.

Maignan dimostrò subito di essere più che un semplice sostituto di Donnarumma: riflessi e determinazione lo portarono a diventare il miglior portiere della Serie A. Tomori, voluto da Pioli l'anno precedente, trasformò poi in numeri la sua affidabilità: 2.719' giocati e un solo cartellino giallo. Leao, talento anarchico, trovò invece proprio sotto la guida del tecnico emiliano la via della maturità: 11 gol e 10 assist nello scudetto, quando divenne il volto del progetto rossonero.

Oggi, tre anni dopo, il tempo ha cambiato le maglie ma non i legami. Pioli cerca il primo colpo con la Fiorentina, i suoi ex fedelissimi sognano di cucirsi addosso iricolore. Ma quando l'arbitro darà il via alla sfida, non ci sarà spazio per la nostalgia. Lo scrive la Nazione.

