Toni a Pradè e a Pioli: “Senza l’amore dei tifosi, non si va da nessuna parte”

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, è stato intervistato al Corriere dello Sport. L'ex bomber viola ha affrontato anche il tema Pioli e Firenze, analizzando la situazione:

Premetto che non parlo di certezze, ma esprimo un’opinione basata su una sensazione. Secondo me Pioli era partito con un’idea di gioco poi, visti dal vivo tutti i calciatori a disposizione e considerate le loro caratteristiche, magari fa fatica a mettere in pratica quell’idea. Per trovare entusiasmo, serve una bella vittoria. I tifosi sono in rotta con il club, la squadra non sta andando bene, la certezza è che ci si deve ricompattare. A Firenze, senza l’amore della gente, non si va da nessuna parte

