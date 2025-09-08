Gazzetta: “Per ora Pioli ha sempre cambiato. Proverà a sorprendere Conte?”

Pioli, in quattro partite tra campionato e coppa, ha quasi sempre cambiato il suo 11. Ruota gli uomini, cerca di coinvolgere tutti. E poi nell'ultimo match a Torino, ha anche cambiato sistema di gioco: la certezza, al momento, è la linea difensiva a tre e il centrocampo a quattro, cercando di sfruttare al massimo in fase offensiva la potenza e la qualità di due esterni straordinari come Dodò e Gosens.