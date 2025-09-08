Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gosens su Palladino: “Si può discutere quanto vogliamo, ma ha fatto 65 punti!”

Corriere Fiorentino

Gosens su Palladino: “Si può discutere quanto vogliamo, ma ha fatto 65 punti!”

palladino e gosens
Robin Gosens sull'addio di Raffaele Palladino
Redazione VN

Robin Gosens è arrivato a Firenze con Raffaele Palladino in panchina. E nell'intervista del Corriere Fiorentino si è soffermato anche sull'ex allenatore della Fiorentina, provando a fare chiarezza sul suo burrascoso addio. Ecco le sue parole:

Non ho capito bene neppure io quale sia stato il problema, noi due abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto. Mi ha chiamato dopo le dimissioni ma non mi ha spiegato i motivi della sua scelta. Di certo da me non sentirete mai una parola fuori posto nei suoi confronti, perché se sono a Firenze è anche grazie a lui. In più vi dico questo: possiamo discutere del gioco, dei moduli, delle scelte tecniche, ma i fatti restano. Lui qui ha fatto 65 punti, un traguardo che la Fiorentina non raggiungeva da più di 10 anni

Leggi anche
Fiorentina-Napoli, prevendita ancora chiusa. Ma probabile tutto esaurito
Pioli ritrova la Fiorentina, domani anche Sohm e Pongracic: lavoro al Viola Park

© RIPRODUZIONE RISERVATA