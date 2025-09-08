Viola News
Pioli ritrova la Fiorentina, domani anche Sohm e Pongracic: lavoro al Viola Park

Pioli e il lavoro in vista del Napoli
Concluso il fine settimana di assoluto relax, la Fiorentina è pronta a tornare in campo al Viola Park per la ripresa degli allenamenti. Oggi inizia la settimana che porterà alla prima partita di campionato allo stadio Artemio Franchi (sabato, ore 20.45, contro il Napoli).

Pioli lavorerà con la squadra ridotta per via degli impegni con le varie federazioni, ma nei prossimi giorni recupererà tutti i giocatori a scaglioni. Domani rientreranno i primi nazionali, cioè Sohm e Pongracic, mentre l'ultimo, Lamptey, sarà disponibile dalla giornata di giovedì.

È festa grande in casa Martinelli: ieri il portiere viola ha rimediato la prima convocazione nell'Italia Under 21. Il classe 2006 ha sostituito Mascardi, estremo difensore dello Spezia che ha dovuto dare forfait per motivi personali. Oggi pomeriggio rientrerà Gudmundsson, costretto a lasciare il ritiro con l'Islanda dopo l'infortunio rimediato contro l'Azerbaigian. L'ex Genoa si sottoporrà a una serie di esami cautelativi grazie ai quali sarà più chiaro se potrà essere a disposizione contro il Napoli.

Fiorentina, il programma di oggi

