Oggi potrebbe essere già in gruppo, anche se la trasferta a Venezia rimane a forte rischio per Inao Oulai. Il ventenne ivoriano spera comunque di bruciare le tappe e mentre ieri ha fatto lavoro differenziato, stamani non è escluso che possa già lavorare con i compagni, visto che gli esami a cui si è sottoposto non hanno rilevato guai particolari.

Il centrocampista era uscito per un problema al retto femorale nella sfida di sabato scorso contro il Torino, però dovrebbe saltare soltanto la gara di venerdì sera per poi tornare in Coppa Italia contro il Pisa martedì 15 settembre o al massimo in casa con il Napoli domenica 20, alla quinta giornata di campionato.

In laguna i titolari in mezzo dovrebbero essere Ndour, Fagioli e Atta, con Brescianini pronto a subentrare. Ieri intanto Paolo Vanoli si è subito presentato con una novità: doppio allenamento al posto della singola seduta: il bis giornaliero non era previsto, però il tecnico ha voluto lavorare sia al mattino che nel pomeriggio in modo da conoscere meglio il gruppo e alcuni singoli perché la sfida a Venezia è alle porte. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.