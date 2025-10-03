Gazzetta non crede a Pioli: “Non siamo convinti riguardo alcune sue parole”

Pioli festeggia giustamente la vittoria, ma non siamo così convinti che finora alla Fiorentina siano mancati cuore e cattiveria , come da lui detto alla vigilia.

Sicuramente quelli sono dettagli importanti, che in certe partite e situazioni possono fare la differenza. Ma ciò di cui davvero si avverte la necessità è un'efficace idea di calcio, senza la quale è impossibile avere una continuità di risultati apprezzabili.