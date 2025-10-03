Gazzetta non crede a Pioli: “Non siamo convinti riguardo alcune sue parole”

Viola News
La Gazzetta dello Sport sulle parole di Stefano Pioli
Pioli festeggia giustamente la vittoria, ma non siamo così convinti che finora alla Fiorentina siano mancati cuore e cattiveria, come da lui detto alla vigilia.

Sicuramente quelli sono dettagli importanti, che in certe partite e situazioni possono fare la differenza. Ma ciò di cui davvero si avverte la necessità è un'efficace idea di calcio, senza la quale è impossibile avere una continuità di risultati apprezzabili.

Trovandola, qualcosa potrà cambiare. Ma per adesso si vede davvero poco, come se quella di ieri fosse la prima amichevole estiva e non l'ottava partita ufficiale. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

