Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Fiorentina, non c’è tregua. Domenica gara spartiacque con la Roma

La Nazione

Fiorentina, non c’è tregua. Domenica gara spartiacque con la Roma

Fiorentina, non c’è tregua. Domenica gara spartiacque con la Roma - immagine 1
La Nazione su Fiorentina e Roma
Redazione VN

La Fiorentina si prepara a un crocevia cruciale della propria stagione: la sfida di domenica contro la Roma capolista al Franchi. I viola non hanno ancora vinto in campionato e hanno registrato la peggior partenza nell’era dei tre punti, un fardello che pesa sulla classifica e sul morale. Il match con i giallorossi diventa così l’occasione – forse l’ultima prima di un calendario durissimo – per provare a invertire la rotta e restituire senso a una stagione iniziata in salita. Senza un successo di prestigio, i prossimi impegni contro Milan, Bologna e Inter rischiano di trasformarsi in montagne insormontabili.

Pioli è consapevole del valore della partita e sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 già visto contro il Pisa, con Kean di nuovo al centro dell’attacco. Rimane in dubbio Sohm, alle prese con una fascite plantare, mentre in difesa e a centrocampo dovrebbero esserci conferme. La scelta di continuità indica la volontà di dare stabilità a un gruppo che finora ha faticato a trovare certezze.

I riflettori, però, saranno inevitabilmente puntati su Edin Dzeko, grande ex della Roma, pronto ad affrontare la sua vecchia squadra a 883 giorni dall’ultima volta. Con i giallorossi il bosniaco ha lasciato numeri importanti – 260 presenze e 119 gol – che lo rendono un protagonista atteso del match. Ma più ancora delle emozioni del singolo, sarà la capacità della Fiorentina di ritrovare compattezza e determinazione a decidere se questa sfida possa rappresentare davvero la svolta tanto attesa. Lo scrive la Nazione.

Leggi anche
Commisso operato, Firenze lo aspetta. E Pioli è fiducioso per il futuro
Fiorentina, il programma di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA