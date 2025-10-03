Commisso operato, Firenze lo aspetta. E Pioli è fiducioso per il futuro

La serata europea della Fiorentina si apre con la notizia d elle condizioni di salute del presidente Rocco Commisso, operato per una lombosciatalgia e in fase di recupero negli Stati Uniti. Il dg Ferrari, nel prepartita, gli dedica un messaggio di vicinanza e auguri, sottolineando quanto la sua presenza resti fondamentale per il club. Da New York, Commisso ha comunque potuto gioire per la prima vittoria viola nella League Phase di Conference League, un successo che ha riportato un po’ di entusiasmo dopo le difficoltà di inizio stagione.

Stefano Pioli, nel post-partita, si dice soddisfatto dell’obiettivo raggiunto: vincere per ridare fiducia alla squadra. Pur ammettendo qualche errore, il tecnico ha sottolineato la compattezza del gruppo, qualità rimasta intatta anche nei momenti più complicati. La vittoria europea, afferma Pioli, deve servire come spunto per ritrovare il passo anche in campionato, dove la Fiorentina è in ritardo e ha bisogno di alzare il livello delle proprie prestazioni.

Grande protagonista della serata è stato Cher Ndour, autore di un assist e di un gol. A fine partita, il giovane centrocampista ha scelto l’assist come momento più importante, perché arrivato in un frangente complicato e capace di sbloccare la gara. Ndour ha poi ribadito l’importanza di iniziare bene la Conference dopo un avvio difficile in campionato, evidenziando il lavoro fatto in settimana e la fiducia nel mister. Per lui e per la squadra questa vittoria è soprattutto un’iniezione di morale in vista del big match contro la Roma. Lo scrive la Nazione.