La Fiorentina è ancora una squadra fantasma, che ricorda terribilmente quella della stagione scorsa. La Fiorentina ha tante facce nuove da sistemare in unico quadro. E dovrà riuscirci più avanti, non come in questa serata dove ricompaiono anche gli incubi del recentissimo passato, come atteggiamento e tremori.

Può capitare quando conti nove nuovi arrivi che diventano addirittura dieci se si somma anche l'allenatore, Fabio Grosso. Cinque sono titolari subito, con un trio d'attacco completamene rifatto: Mastantuono e Atta dietro a Pellegrino. Non si trovano mai. Soltanto l'argentino ex Real emerge in alcune istantanee, mai assecondato però dagli altri. Un anno fa la Viola divenne la regina dei pronostici sbagliati, nessuno prevedeva che vivesse la drammatica zona retrocessione.

Adesso le opinioni sembrano diverse, ma dopo questo crollo generale, assoluto, serve una riflessione approfondita. E il partente Kean quando entra sembra il più vivo di tutti. Sabato la Viola compirà cento anni, mentre la Roma li festeggerà a fine campionato. Ma questa Fiorentina deve cambiare il suo presente per non ritrovarsi soffocata dalle preoccupazioni. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.