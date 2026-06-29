Luca Koleosho continua la sua estate tra vacanze e allenamenti prima di tornare al Burnley, in Inghilterra, dove difficilmente resterà. La Fiorentina rimane forte su di lui, ma il Paris Fc vuole provare a trattenerlo dopo il prestito che ha convinto i francesi.
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Gazzetta: “Koleosho primo nome di Paratici. Ma il Paris Fc è convinto di una cosa”
Quello di Luca Koleosho è il profilo che Fabio Paratici reputa ideale per rinforzare gli esterni della Fiorentina
Koleosho è il primo nome nella lista degli esterni di Fabio Paratici. Il Burnley lo valuta tra i 10 e i 12 milioni e la Fiorentina è pronta a mettere sul piatto un contratto di 5 anni e un'offerta da 10 milioni. Ma il Paris Fc non è spaventato da queste cifre e crede di poter trattenere il giocatore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
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