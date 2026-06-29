Gazzetta: “Koleosho primo nome di Paratici. Ma il Paris Fc è convinto di una cosa”

Koleosho è il primo nome nella lista degli esterni di Fabio Paratici. Il Burnley lo valuta tra i 10 e i 12 milioni e la Fiorentina è pronta a mettere sul piatto un contratto di 5 anni e un'offerta da 10 milioni. Ma il Paris Fc non è spaventato da queste cifre e crede di poter trattenere il giocatore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.