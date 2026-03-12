Gazzetta insiste: “Milan su Kean, ma non vale 62mln. I tempi per la cessione”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato del Milan. Dopo la notizia di ieri, anche questa mattina il nome di Moise Kean riecheggia nelle stanze di Massimiliano Allegri. I rossoneri avrebbero messo nel mirino l'attaccante della Fiorentina: (RASSEGNA VN - KEAN AL MILAN, GUDMUNDSSON CAMBIA RUOLO?)
E' in attacco che Max si aspetta i gol che rendano competitiva la squadra anche in Europa. Prima delle delusioni di questa stagione con la Fiorentina, Moise Kean aveva vissuto un campionato da bomber. Diciannove gol (otto quest'anno) ne avevano fatto il vice cannoniere del torneo scorso. Ha anche altri tratti che combaciano con l'identikit tracciato dall'allenatore: fisicità per competere nei duelli e velocità per le ripartenze veloci che piacciono a Max. La clausola rescissoria da 62 milioni (attiva nelle prime due settimane di luglio) oggi non rispecchia il valore del giocatore: il Milan potrà verificare le condizioni di mercato già a all'inizio dell'estate, prima che Kean entri eventualmente a far parte del giro azzurro di Gattuso ai Mondiali. Moise ritroverebbe Allegri, con cui ha lavorato per tre stagioni alla Juventus, e l'amico Rafa Leao, altro attaccante con la passione del rap, con cui invece non ha mai fatto coppia sul campo.
