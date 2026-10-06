La Fiorentina ha una rosa dal valore complessivo di 309 milioni di euro, l’ottava tra le squadre indicate della Serie A. I viola si collocano dietro Napoli (449 milioni), Atalanta (462) e Milan (539), in un campionato la cui crescita economica si inserisce nella ripresa post-Covid e nell’aumento degli investimenti, sostenuti anche dai capitali esteri.

In testa c’è l’Inter con 829 milioni, seguita dalla Juventus con 777. La Roma raggiunge quota 600 grazie agli investimenti dei Friedkin e alla valorizzazione della rosa nel primo anno di Gasperini. Quarto il Como con 583 milioni: le risorse della famiglia Hartono e il progetto tecnico di Fabregas hanno portato i lariani davanti anche a Milan, Atalanta, Napoli e Fiorentina.

Nelle valutazioni individuali guida Yildiz con 89 milioni, davanti a Lautaro Martinez (88) e Nico Paz (82), anche se nessuno dei tre entra nella top 30 mondiale. Tra i primi dieci della Serie A figurano cinque interisti: Lautaro, Bastoni (66), Pio Esposito (65), Barella (59) e Thuram (58). Completano i nomi citati i romanisti Koné (64) e Malen (58) e il napoletano Hojlund (57); nessun giocatore della Fiorentina compare tra quelli menzionati. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.