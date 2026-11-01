Vedo il Sassuolo e segno. Se c'è qualcosa che può far sorridere la Fiorentina alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia sono i precedenti che raccontano di una delle avversarie predilette per Pellegrino ma anche per Beto, che in carriera hanno realizzato complessivamente cinque reti contro la formazione attualmente allenata da Aquilani.

L'argentino con la maglia del Parma ha segnato la scorsa stagione all'andata e al ritorno, mentre Beto ha fatto centro con i neroverdi una volta nel 2021-22 e una doppietta l'anno dopo, sempre con l'Udinese. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.