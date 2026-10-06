Cher Ndour trascina l’Italia Under 21 all’Europeo 2027 in Albania e Serbia con una doppietta, impreziosita da uno straordinario gol da 75 metri. A Pescara gli azzurrini battono 6-2 la Polonia, arrivata da capolista con nove vittorie su nove e appena due reti subite. Il centrocampista viola è tra i principali protagonisti della squadra di Silvio Baldini, che ha incoraggiato i ragazzi a esprimere liberamente il proprio talento.

Schierato da mezzala, Ndour sfrutta gli spazi aperti dai movimenti di Cissé, impiegato come falso nove, e si rende subito pericoloso insieme a Pisilli, trovando le risposte del portiere Lubik. Prima della mezz’ora firma il 2-0 con un inserimento vincente su assist di Liberali, servito da Koleosho nell’ambito di uno schema da calcio d’angolo ideato da Mattia Baldini, figlio del commissario tecnico.

Nella ripresa arriva la prodezza che segna la serata: Ndour disegna una traiettoria ad arcobaleno da 75 metri e realizza il terzo gol italiano, dando ulteriore slancio alla goleada azzurra. Una prestazione che conferma le sue qualità e lo inserisce tra i talenti dell’Under 21 pronti a candidarsi per il salto nella Nazionale maggiore, dove diversi giovani potrebbero approdare già a novembre. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.