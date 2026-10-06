Ndour disegna una traiettoria ad arcobaleno da 75 metri

Redazione VN
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Cher Ndour trascina l’Italia Under 21 all’Europeo 2027 in Albania e Serbia con una doppietta, impreziosita da uno straordinario gol da 75 metri. A Pescara gli azzurrini battono 6-2 la Polonia, arrivata da capolista con nove vittorie su nove e appena due reti subite. Il centrocampista viola è tra i principali protagonisti della squadra di Silvio Baldini, che ha incoraggiato i ragazzi a esprimere liberamente il proprio talento.

Schierato da mezzala, Ndour sfrutta gli spazi aperti dai movimenti di Cissé, impiegato come falso nove, e si rende subito pericoloso insieme a Pisilli, trovando le risposte del portiere Lubik. Prima della mezz’ora firma il 2-0 con un inserimento vincente su assist di Liberali, servito da Koleosho nell’ambito di uno schema da calcio d’angolo ideato da Mattia Baldini, figlio del commissario tecnico.

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Nella ripresa arriva la prodezza che segna la serata: Ndour disegna una traiettoria ad arcobaleno da 75 metri e realizza il terzo gol italiano, dando ulteriore slancio alla goleada azzurra. Una prestazione che conferma le sue qualità e lo inserisce tra i talenti dell’Under 21 pronti a candidarsi per il salto nella Nazionale maggiore, dove diversi giovani potrebbero approdare già a novembre. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

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