Gazzetta: “Il centrocampo un mix di fisico e qualità. Tutti con le spalle coperte”

La Gazzetta dello Sport

Il centrocampo è un mix di fisico e qualità
Il centrocampo è un mix di fisico e qualità. Fagioli e Nicolussi Caviglia permettono un'alternanza di grande qualità, ma possono anche convivere. Poi ci sono Sohm e Mandragora che danno più fisicità e Ndour che può giocare in una posizione anche più avanzata.

Sulla trequarti Gudmundsson è chiamato allo scatto a Firenze. In alternativa c'è comunque un ottimo Fazzini, che ha sempre risposto presente quando è stato chiamato in causa. Sulle fasce invece Dodò e Gosens sono due garanzie, ma anche loro non sono insostituibili. Il tedesco ha sia Parisi che Fortini alle spalle, mentre il brasiliano può contare su Lamptey per rifiatare.

