Gazzetta: “Harrison non azzecca un cross. Ma Vanoli non ha nessuna intuizione”

La Gazzetta dello Sport analizza il noioso pareggio tra la Fiorentina e il Parma. Ecco parte dell'analisi, con il Franchi che fischia la squadra viola:
La Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Parma
Vanoli ottiene troppo poco da tanti, quasi tutti. Harrison non azzecca un cross, Gudmundsson non offre neanche un'idea, tutto il centrocampo gioca con linee troppo banali. Però il tecnico viola non ha neanche un'intuizione per cercare di muovere lo scacchiere: tutti inchiodati nelle proprie posizioni, nessun movimento fuori linea. E non c'è stata una sola circostanza in cui la Fiorentina abbia trovato zone non occupate dagli avversari.
