Lavori stadio in ritardo, la Fiesole: “Trave disallineata o supercazzola prematurata?”

Tutto è iniziato con il coro: "Ce la fai o no, ce la fai si o no", per poi continuare con il più classico dei "Fate ridere". Inoltre, sono stati anche sollevati degli striscioni con su scritto: "La trave disallineata o la supercazzola prematurata" e anche quello "O scherziamo!?". Insomma, questi tempi che si stanno sempre più allungando non stanno piacendo al popolo viola.