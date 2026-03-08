VIOLA NEWS news viola ultime notizie Lavori stadio in ritardo, la Fiesole: “Trave disallineata o supercazzola prematurata?”

Lavori stadio in ritardo, la Fiesole: “Trave disallineata o supercazzola prematurata?” - immagine 1
Protesta della Curva Fiesole durante Fiorentina-Parma per il continuo ritardo dei lavori legati allo stadio Artemio Franchi
Matteo Bardelli Redattore 

Verso la fine del primo tempo di Fiorentina-Parma c'è stata anche una protesta da parte della Curva Fiesole, spostata in Ferrovia, per i continui ritardi sui lavori al Franchi.

Tutto è iniziato con il coro: "Ce la fai o no, ce la fai si o no", per poi continuare con il più classico dei "Fate ridere". Inoltre, sono stati anche sollevati degli striscioni con su scritto: "La trave disallineata o la supercazzola prematurata" e anche quello "O scherziamo!?". Insomma, questi tempi che si stanno sempre più allungando non stanno piacendo al popolo viola.

Lavori stadio in ritardo, la Fiesole: “Trave disallineata o supercazzola prematurata?”- immagine 2
GERMOGLI PH: 8 MARZO 2026 FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI CAMPIONATO SERIE A FIORENTINA VS PARMA TIFOSI
