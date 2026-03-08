Fiorentina-Parma, occhio ai minuti finali: tendenze opposte tra viola e crociati

I minuti finali della gara del Franchi tra Fiorentina e Parma potrebbero essere decisivi: secondo le statistiche Opta, i ducali sono la squadra che, in percentuale, ha realizzato più gol nell’ultimo quarto d’ora di campionato: il 35%, pari a sette reti sulle venti totali.

Nel dettaglio, per quel che riguarda il Parma: Cristian Ordonez ha segnato al 95’ a Bologna per l’1-0 finale, Mateo Pellegrino ha firmato il 2-1 al 93’ contro il Verona, Mariano Troilo ha deciso la sfida con il Milan all’80’ ed infine Gaetano Oristanio ha trovato l’1-1 all’83’ nell’ultimo turno contro il Cagliari.