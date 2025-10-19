Gazzetta: “Gudmundsson non è sicuro del posto. Ecco il piano di Pioli”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul sistema di gioco della Fiorentina di Pioli oggi a San Siro. Contro il Milan potrebbe giocare Fagioli al posto di Gudmundsson, un centrocampista in più per bloccare la manovra e Luka Modric:
Fagioli al posto di Gudmundsson?
Il sistema di gioco è quello con la difesa a tre con Pongracic, recuperato bene, Mari e Ranieri, le due ali Dodò e Gosens che devono dare di più, i due uomini in mezzo Mandragora e la mente Nicolussi Caviglia. Tra gli offensivi Fazzini sembra certo del posto. Gudmundsson, che si è rifatto con l'Islanda (due gol), un po' meno. Fagioli lo insidia per contrastare l'idolo Modric, davanti al suo mentore Allegri. Davanti tutto dipende da come starà questa mattina Kean. Il modulo con i due trequartisti permette qualche giocata in verticale in più, perché Nicolussi può lanciare la punta nello spazio, ma Gud e Fazzini possono essere ottimi suggeritori e buoni risolutori. Ma un centrocampista in più può togliere respiro al cervello croato. Anche se Pioli, sconfitto immeritatamente dalla Roma il 5 ottobre, sa che conta tanto la buona sorte e lo ha detto: «Se c'è un Dio nel calcio spero che abbia un occhio di riguardo
