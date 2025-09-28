Correva l'anno... Stagione 2012-2013. Alberto Gilardino è un centravantiquasi trentenne ancora nel pieno della sua carriera. Il Genoa lo presta al Bologna sulla cui panchina siede Stefano Pioli.Con il tecnico parmigiano il Gila segna 13 gol in 36 apparizioni. Fa un bel campionato, proprio in quella stagione taglia il traguardo dei 150 gol in Serie A.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Gilardino sapeva che avrebbe sofferto, Pioli proprio non se l’aspettava”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Gilardino sapeva che avrebbe sofferto, Pioli proprio non se l’aspettava”
La Gazzetta dello Sport su Pioli e Gilardino
Ma questo non basta per ottenere la conferma. I rossoblù emiliani non lo riscattano e lui fa ritorno alla base dei rossoblù liguri. Alcuni anni dopo quando anche Gila è diventato allenatore e quindi collega, rilascia un'intervista alla Gazzetta in cui dice: «Mi ha allenato a Bologna, è preparato sul campo e nella gestione».
Questo pomeriggio lo verificherà di persona alla Cetilar Arena Garibaldi di Pisadove sfida una Fiorentina che è partita malissimo in campionato, come il suo Pisa. Ma Gila sapeva dall'inizio che avrebbe dovuto soffrire, Pioli proprio non se l'aspettava. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA