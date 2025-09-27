Padovano critica: “Pioli non lo vedo bene. Mercato peggiore dell’anno scorso”

Michele Padovano, ex giocatore del Pisa, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.Ecco le sue parole sulla sfida di domenica contro la Fiorentina:
FIORENTINA-PISA 4-0
Come potrei dimenticarlo. Ricordo tutto. Giocavo col 9, in quella stagione feci 11 gol e mi guadagnai un bel contratto al Napoli. Quella partita la perdemmo male. Noi eravamo in calo, loro in forte ascesa. Poi retrocedemmo, ma l'errore lo fece Anconetani esonerando Lucescu
LA FIORENTINA
Mi auguro che Pioli riesca a sistemare le cose. Ma non la vedo bene. Col Napoli è stata surclassata, contro il Como, ancora in casa, non è riuscita a reagire all'aggressione. Vedo che Gudmundsson non riesce a inserirsi. E poi credo che il mercato della scorsa stagione sia stato migliore di questo in cui sono arrivati giocatori da Empoli, Cagliari, Venezia, non dalle big come in precedenza.
IL PISA
Fara un campionato di sofferenza fino alla fine. Ma con il Napoli mi ha stupito in positivo, il Napoli ha staccato la spina. Il Pisa poteva pareggiarla. La Fiorentina deve stare attenta. Mi piace la proprietà, è solida, ha lasciato fare agli italiani. L'altra sera ho rivisto Albiol, ma gli anni si sentono. Di Modric ce n'è uno solo. I grandi vecchi non fanno più la differenza.
