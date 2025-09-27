Fiorentina, sarà una bolgia. CorFio: “Tutto esaurito a Pisa, nonostante i prezzi”

L'Arena Garibaldi sarà una bolgia

Redazione VN 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 11:58)

Alberto Gilardino ha chiarito che per il Pisa i complimenti non bastano più: contro la Fiorentina servono punti veri. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, l’allenatore ha ribadito la fiducia nel lavoro dei suoi, convinto che il derby possa essere l’occasione giusta per ritrovare una vittoria che in Serie A manca dal 12 maggio 1991. L’attesa per la sfida è altissima e l’Arena Garibaldi offrirà un grande colpo d’occhio, nonostante i prezzi dei biglietti considerati elevati e l’assenza della curva Fiesole nel settore ospiti.

Il tecnico nerazzurro ha sottolineato come la squadra abbia già mostrato progressi importanti, soprattutto nella sconfitta di Napoli, definita la miglior prestazione stagionale. Anche contro il Torino, con una formazione molto rimaneggiata, i suoi giocatori hanno dato risposte positive: spazio ad Albiol in difesa e a diversi giovani, tra cui Buffon jr., che ha mostrato vivacità al debutto. Gilardino si è detto orgoglioso della mentalità dei suoi ragazzi, ma ha rimarcato che adesso serve concretezza: troppe buone prestazioni non hanno prodotto risultati, e le sconfitte di misura dimostrano come manchi poco per invertire la rotta.

Sul piano delle scelte, l’ex viola punterà davanti su Nzola, tornato al gol contro il Napoli e desideroso di ripetersi contro la Fiorentina. Al suo fianco ballottaggio tra Moreo e Tramoni, con alternative come Lorran e Meister. Cuadrado, altro ex, partirà probabilmente dalla panchina. Al di là dei singoli, Gilardino chiede alla squadra di trasformare in punti il lavoro della settimana: in Serie A non conta solo giocare bene, ma capitalizzare le occasioni e fare risultati. E il derby con la Fiorentina, per storia e valore simbolico, diventa l’occasione ideale per farlo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.