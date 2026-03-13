Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Fiorentina, fai di tutto per recuperare Kean. Piccoli proprio non va”

L'analisi della Gazzetta dello Sport
Redazione VN

Un rigore allunga la vita, come nei videogiochi la Fiorentina ne guadagna una supplementare nell'amata, per quanto ora inopportuna, Conference League. Albert Gudmundsson trasforma con la tranquillità che continua a mancare al resto della squadra quando l'agonica partita contro il Rakow è già nel recupero, dopo essersi improvvisamente accesa appena dopo l'ora di gioco, tra il momentaneo vantaggio polacco con Brunes - cugino di Haaland - e l'immediata risposta di Ndour.

La Viola torna cosi al successo che mancava dalla trasferta in casa dello Jagiellonia e continua a vivere alla giornata, come se volesse sfuggire al proprio destino invece di determinarlo.

Nel giro di una settimana, molto si compirà, tra la fondamentale trasferta di Cremona e il ritorno di coppa in Polonia. E sarebbe necessario fare tutto il possibile per recuperare Kean al centro dell'attacco. Perché Piccoli proprio non va. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

