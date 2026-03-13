Gazzetta: “Fiorentina, fai di tutto per recuperare Kean. Piccoli proprio non va”

Un rigore allunga la vita, come nei videogiochi la Fiorentina ne guadagna una supplementare nell'amata , per quanto ora inopportuna, Conference League. Albert Gudmundsson trasforma con la tranquillità che continua a mancare al resto della squadra quando l'agonica partita contro il Rakow è già nel recupero, dopo essersi improvvisamente accesa appena dopo l'ora di gioco, tra il momentaneo vantaggio polacco con Brunes - cugino di Haaland - e l'immediata risposta di Ndour.

Nel giro di una settimana, molto si compirà, tra la fondamentale trasferta di Cremona e il ritorno di coppa in Polonia. E sarebbe necessario fare tutto il possibile per recuperare Kean al centro dell'attacco. Perché Piccoli proprio non va. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.