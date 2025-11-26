Edin Dzeko ha trovato nella Conference League la sua competizione con due reti in quattro presenze, tra qualificazioni e girone. A parte la panchina a Magonza, nelle precedenti sfide ha sempre giocato: 259 minuti.
Gazzetta: "Dzeko scalda i motori. Contro l'AEK un indizio per il campionato"
Edin Dzeko è pronto a sacrificarsi per aiutare la squadra
La sua esperienza a livello internazionale può essere utile per la Fiorentina se vuole continuare ad avere un obiettivo ambizioso per questa stagione.
Per aiutare la squadra in questo senso il bosniaco deve provare ad essere più incisivo sotto porto. In una squadra così giovane come la Fiorentina può essere determinante la sua esperienza. Inoltre Vanoli sta cercando di dare un maggior equilibrio alla squadra con una spalla ideale per Kean. Se i due si dovessero trovare in sintonia, potrebbe essere un nuovo inizio anche in campionato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.
