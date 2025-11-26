Come ricorda il Corriere dello Sport, la partita di domani al Franchi tra Fiorentina e AEK Atene non è soltanto un incrocio di Conference League: è anche il ritorno simbolico a una ferita ancora aperta per entrambe le tifoserie. Il 29 maggio 2024, proprio allo stadio Agia Sophia - casa dell’AEK - l’Olympiacos aveva conquistato il primo trofeo UEFA della storia del calcio greco, battendo la Fiorentina ai supplementari con il gol di El Kaabi al 116’. Un epilogo doloroso per i viola, ma anche per i tifosi gialloneri, costretti ad assistere ai festeggiamenti dei rivali nel proprio impianto.
Jovic ma non solo, cosa lega la storia della Fiorentina a quella dell’AEK Atene
Domani il clima sarà diverso, a partire dal morale: poco più di 8.500 biglietti venduti per i tifosi viola, mentre dall’Atene arriveranno in 1.300, pronti a sostenere una squadra in crescita. L’AEK guidato dal serbo Vladan Nikolic atterrerà nel pomeriggio a Firenze; alle 18 è prevista la conferenza del tecnico al Franchi, seguita dalla rifinitura direttamente sul terreno di gioco.
Non farà parte della spedizione l’ex Inter Joao Mario: il portoghese, arrivato l’11 settembre, non può essere schierato perché fuori dalle liste UEFA. Dovrebbe invece iniziare dalla panchina il grande ex Luka Jovic, con Nikolic orientato a un vasto turnover in vista del sentitissimo derby di domenica contro il Panathinaikos, match che per l’ambiente ateniese vale una stagione.
Il quotidiano ricorda anche l’unico precedente tra le due squadre: 29 novembre 2007, fase a gironi della Coppa UEFA, 1-1 in Grecia con rete di Osvaldo e autogol di Balzaretti.
