Jovic ma non solo, cosa lega la storia della Fiorentina a quella dell’AEK Atene

Come ricorda il Corriere dello Sport, la partita di domani al Franchi tra Fiorentina e AEK Atene non è soltanto un incrocio di Conference League: è anche il ritorno simbolico a una ferita ancora aperta per entrambe le tifoserie. Il 29 maggio 2024, proprio allo stadio Agia Sophia - casa dell’AEK - l’Olympiacos aveva conquistato il primo trofeo UEFA della storia del calcio greco, battendo la Fiorentina ai supplementari con il gol di El Kaabi al 116’. Un epilogo doloroso per i viola, ma anche per i tifosi gialloneri, costretti ad assistere ai festeggiamenti dei rivali nel proprio impianto.