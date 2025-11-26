Questa mattina alle 11 la Fiorentina svolgerà la rifinitura al Viola Park in vista della sfida di Conference League contro l’AEK Atene. Un appuntamento importante anche per capire le scelte di formazione di Paolo Vanoli, che alle 14:30 interverrà in conferenza stampa insieme a un giocatore. Violanews sarà presente in entrambi gli eventi pronta ad offrirvi LIVE il miglior contenuti possibile.
Corriere dello Sport
CorSport: “Chance per Richardson? Prendono quota Viti e Dzeko. Rebus Kean”
Il tecnico viola potrebbe lasciare qualche indizio sull’undici che scenderà in campo allo stadio Artemio Franchi, ma una cosa sembra chiara: ci sarà spazio per diverse rotazioni, necessarie per far respirare una squadra reduce da carichi di lavoro in costante aumento e attesa domenica dal delicato confronto di campionato contro l’Atalanta dell’ex Raffaele Palladino.
Le possibili scelte—
Porta: torna protagonista David De Gea, pronto a riprendersi la maglia da titolare anche in campo europeo. Difesa: potrebbe riposare Luca Ranieri, non al meglio. Al suo posto avanzano le candidature di Viti e del giovane Comuzzo, entrambi pronti a una chance dal primo minuto. Centrocampo: attenzione a Cher Ndour e Richardson, due profili che cercano spazio e potrebbero essere inseriti per dare freschezza alla mediana. Attacco: in vantaggio Edin Dzeko, rimasto a secco di minuti contro la Juventus e utilizzato solo per un quarto d’ora contro il Genoa nelle ultime due uscite. Resta invece un rebus la gestione di Moise Kean: Vanoli potrebbe confermarlo titolare oppure preservarlo in vista del match di campionato, dove la sua presenza potrebbe risultare più determinante.
