CorSport: “Chance per Richardson? Prendono quota Viti e Dzeko. Rebus Kean”

Il tecnico viola potrebbe lasciare qualche indizio sull’undici che scenderà in campo allo stadio Artemio Franchi , ma una cosa sembra chiara: ci sarà spazio per diverse rotazioni , necessarie per far respirare una squadra reduce da carichi di lavoro in costante aumento e attesa domenica dal delicato confronto di campionato contro l’ Atalanta dell’ex Raffaele Palladino.

Le possibili scelte

Porta: torna protagonista David De Gea, pronto a riprendersi la maglia da titolare anche in campo europeo. Difesa: potrebbe riposare Luca Ranieri, non al meglio. Al suo posto avanzano le candidature di Viti e del giovane Comuzzo, entrambi pronti a una chance dal primo minuto. Centrocampo: attenzione a Cher Ndour e Richardson, due profili che cercano spazio e potrebbero essere inseriti per dare freschezza alla mediana. Attacco: in vantaggio Edin Dzeko, rimasto a secco di minuti contro la Juventus e utilizzato solo per un quarto d’ora contro il Genoa nelle ultime due uscite. Resta invece un rebus la gestione di Moise Kean: Vanoli potrebbe confermarlo titolare oppure preservarlo in vista del match di campionato, dove la sua presenza potrebbe risultare più determinante.