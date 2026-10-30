La Fiorentina evita di incassare il secondo gol prima dell’intervallo grazie a una grande parata di De Gea su Krstovic, scongiurando un crollo simile a quello contro il Como. Nella ripresa Vanoli inserisce Oulai al posto di un Fagioli in confusione, ottenendo qualche miglioramento, mentre l’arbitro La Penna, infortunato, viene sostituito dal quarto uomo Marinelli. I viola ripartono con energia e ribaltano il risultato dopo un quarto d’ora di alto livello, favoriti anche dall’Atalanta, che arretra troppo.

Njie firma il pareggio con un colpo di testa sul cross dalla trequarti di Jimenez, approfittando della scarsa opposizione della difesa nerazzurra, improvvisata per le assenze. Poco dopo Joao Mario completa il sorpasso: una deviazione di Obric trasforma il suo tiro in una traiettoria imprendibile per Carnesecchi. Per entrambi si tratta del primo gol con la Fiorentina, che sembra finalmente avviata verso la riscossa.

Sarri cambia però l’assetto offensivo, spostando Zalewski a destra e inserendo Rowe al posto di Elmas. La scelta produce il 2-2: De Ketelaere serve Zalewski, che trova il sinistro vincente approfittando della passività di Joao Mario e del neoentrato Gnonto. Le due squadre cercano comunque la vittoria fino alla fine, tra mischie e rimpalli: Carnesecchi salva su Brescianini e De Gea neutralizza De Ketelaere. Il pareggio rispecchia così l’equilibrio della partita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.