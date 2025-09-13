Gazzetta: “Comuzzo, Kean e…Sohm! I retroscena di mercato tra Napoli e Fiorentina”

Poi, quando arriva l'estate, a qualche altro incrocio bisogna fermarsi: Parma e Fiorentina stanno trattando Simon Sohm, valore definito intorno ad una quindicina di milioni, e dettagli da limare. Manna, che cerca un centrocampista con caratteristiche particolari, ci fa un pensierino e qualche telefonata, fino a indietreggiare per non ritrovarsi in una mischia che potrebbe trasformarsi in caso diplomatico.

E De Laurentiis sceglie la stessa strategia, nel momento in cui - non essendo ancora arrivato a Lucca, non avendo avuto possibilità di avvicinarsi da Darwin Nuñez - comincia a fare un pensierino alla clausola di Moise Kean, che è di 52 milioni, ed alla tentazione di provarci. Ma è un attimo, uno squillo, la certezza che il discorso sia improponibile, ed è dietro-front. Bacioni a Firenze. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.