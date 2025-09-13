Gazzetta: “Oggi grandi applausi per Pioli. Grandi come le aspettative dei tifosi”

Sarà un esame su tutti i livelli: prima quello dei sentimenti e subito dopo quello del campo contro i campioni d'Italia del Napoli, in una serata in cui Stefano Pioli torna allo stadio Artemio Franchi,dopo 2351 giorni, più di sei anni. Periodo in cui ha conquistato lo scudetto con il Milan, ha vissuto il palcoscenico della Champions, è stato in Arabia e ora sogna di portare la Fiorentina a grandi traguardi. In viola è stato prima calciatore e poi allenatore (dal 2017 al 2019) ed è un po' come tornare a "casa".