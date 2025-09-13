Gazzetta: “Oggi grandi applausi per Pioli. Grandi come le aspettative dei tifosi”

Sarà un esame su tutti i livelli: prima quello dei sentimenti e subito dopo quello del campo contro i campioni d'Italia del Napoli, in una serata in cui Stefano Pioli torna allo stadio Artemio Franchi,dopo 2351 giorni, più di sei anni. Periodo in cui ha conquistato lo scudetto con il Milan, ha vissuto il palcoscenico della Champions, è stato in Arabia e ora sogna di portare la Fiorentina a grandi traguardi. In viola è stato prima calciatore e poi allenatore (dal 2017 al 2019) ed è un po' come tornare a "casa".
Non ci sono dubbi sull'accoglienza che lo stadio gli riserverà: grandi applausi e poi altrettante aspettative perché la città vuole sognare traguardi di alto livello: «Avrò tanta emazione sicuramente - dice Pioli - perché tornerò a giocare davanti ai nostri tifosi».
E al minuto 13, come il numero di maglia, il pensiero di tutti andrà con ancora più potenza al ricordo di Davide Astori, il "capitano per sempre", scomparso il 4 marzo del 2018. Pioli era allenatore e vera guida di quella squadra. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
