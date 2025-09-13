CorSport spiega: “Così Pioli può fermare il centrocampo del Napoli di Conte”

La tattica del Corriere dello Sport

Redazione VN 13 settembre 2025 (modifica il 13 settembre 2025 | 07:52)

Il Napoli si presenta come la squadra più forte della Serie A, con una qualità diffusa in tutti i reparti ma con un lato sinistro di altissimo livello grazie alla combinazione McTominay–De Bruyne. I due si alternano con fluidità tra fascia e centro, creando continue variabili tattiche e offensive che garantiscono gol, inserimenti e dinamismo. Pioli ha messo in guardia la sua Fiorentina:servirà non solo attenzione, ma eccellenza nella fase difensiva senza palla, perché basta un istante di ritardo per essere puniti da due interpreti di tale livello.

La Fiorentina dovrebbe confermare la difesa a tre, con Comuzzo sul centrodestra, supportato da Dodo sulla fascia e da Mandragora più vicino al centro. Questi tre saranno i principali responsabili nel contrastare McTominay e De Bruyne, alternandosi nelle marcature a seconda dei movimenti degli avversari. È un compito complesso, che richiede sincronizzazione perfetta e capacità di lettura immediata delle situazioni di gioco. In attacco, Dodo potrà comunque provare a creare problemi al Napoli, ma la differenza tecnica rimane evidente a favore della squadra di Conte.

Non solo il lato sinistro sarà decisivo: dall’altra parte Ranieri, Gosens e Fagioli dovranno contenere le combinazioni tra Politano e Anguissa, seppur con meccanismi meno imprevedibili rispetto a quelli di De Bruyne e McTominay. Infine, Pioli pensa di assegnare un compito speciale di marcatura al regista avversario, Lobotka, affidandolo a un trequartista dinamico. Dopo Ndour su Prati e Gudmundsson su Asllani, stavolta potrebbe toccare a Fazzini, profilo che il tecnico considera ideale per collegare centrocampo e attacco e allo stesso tempo disturbare l’avvio dell’azione partenopea. Lo scrive il Corriere dello Sport.