Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Quattro mesi dopo la contestazione col Bologna: la Fiesole risponde presente

Corriere dello Sport

Quattro mesi dopo la contestazione col Bologna: la Fiesole risponde presente

Quattro mesi dopo la contestazione col Bologna: la Fiesole risponde presente - immagine 1
Pubblico delle grandi occasioni al Franchi
Redazione VN

Ci siamo, lo stadio Franchi si prepara ad ospitare la sua prima partita stagionale. E i tifosi viola sono pronti ad accogliere la Fiorentina quattro mesi dopo l’ultima volta, e cioè quella partita col Bologna dello scorso 18 maggio in cui la curva Fiesole scelse di indirizzare una dura contestazione alla squadra.

Ma oggi la piazza risponderà presente per cercare, insieme, il primo trionfo in campionato. Nonostante i dissapori di fine stagione, la nuova annata inizia sotto i migliori auspici: rispetto al dato di giovedì c’è stata un’ulteriore crescita di biglietti venduti, ora siamo a quota 21 mila spettatori.

Ricordiamo che, secondo quanto deciso dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, i posti destinati al settori ospiti sono 300. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

Leggi anche
CorFio: “Questa sera si dovrebbe vedere il vero volto della Fiorentina di Pioli”
Gazzetta: “Oggi grandi applausi per Pioli. Grandi come le aspettative dei tifosi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA