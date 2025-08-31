Gazzetta: “Comuzzo al centro di clamore mediatico e in difficoltà. Cosa fa Pioli?”

In tutto questo viavai di giocatori la squadra di Stefano Pioli ha raggiunto ieri Torino dove stasera sfiderà i granata. È la quarta partita giocata lontano dal Franchi per i viola: «Ci aspetta una squadra motivata, che vorrà reagire dopo la brutta caduta a Milano. Hanno intensità, verticalità e un'identità precisa. Dovremo leggere bene i momenti della gara e farci trovare pronti" ha detto il tecnico. Che deve scegliere se far giocare ancora il giovane difensore Comuzzoal centro di tanto clamore mediatico da mercato e in difficoltà in questo avvio di stagione. Non convocato Richardson che ha preso una botta, ma domani potrebbe anche salutare la Fiorentina. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.