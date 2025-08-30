Poesio: “Nicolussi? Fagioli era sacrificato. Comuzzo lo terrei, ma il fair-play…”

Il commento di Ernesto Poesio a Radio Bruno

Redazione VN 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 19:42)

Ernesto Poesio ha commentato il momento della Fiorentina soffermandosi su rinnovi, mercato e obiettivi della squadra. Sul fronte offensivo, il rinnovo di Moise Kean viene considerato un segnale positivo: "La clausola è stata aumentata e la società ha fatto un sacrificio importante. Non può che essere una buona notizia".

Riguardo al mercato e ai nuovi acquisti, Poesio apprezza la scelta di prendere Hans Nicolussi Caviglia, ritenendolo un giocatore adatto alle esigenze del centrocampo viola: "Ho visto Fagioli un po’ sacrificato, mentre la velocità di una squadra dipende dal vertice basso. Quel ruolo Nicolussi lo interpreta in modo naturale".

Sul capitolo cessioni, si è soffermato su Pietro Comuzzo: "Dipende dalla Fiorentina. È incedibile fino a un certo punto e ha deciso di restare nonostante l’offerta araba. Io punterei su di lui: ha molto da migliorare". Poesio ammette che alcune scelte recenti possono sembrare errori, ma servono a far crescere la squadra: "Gli ultimi errori sono stati eccessi di sicurezza. Nel fair-play finanziario, però, a volte bisogna considerare le offerte e fare delle riflessioni".

Infine, un commento sulla prossima sfida contro il Torino: "Si devono riscattare e li aspetto abbastanza furibondi. Allo stesso tempo vedo un ambiente un po’ teso. Aver perso due punti a Cagliari significa aver guardato troppo presto la classifica. Ora serve sistemare la manovra e la solidità difensiva: la difesa è la cosa che più mi preoccupa".