La Gazzetta dello Sportha rilanciato la permanenza alla Fiorentina di Moise Kean. Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo ma anche da eventuali offerte che possono arrivare: più saranno alte più tenteranno la Viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Come cambia il futuro di Roberto Piccoli con la permanenza di Kean”
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Gazzetta: “Come cambia il futuro di Roberto Piccoli con la permanenza di Kean”
Se però dovesse restare, tra gli esuberi finirebbe Piccoli, arrivato con il pesante zainetto dei 25 milioni costato in estate
Piccoli—
Se però dovesse restare, tra gli esuberi finirebbe Piccoli, arrivato con il pesante zainetto dei 25 milioni costato in estate e di cui non è riuscito a liberarsi.
Kean—
La lista dei possibili partenti è lunga, anche perché il club deve fare cassa per poter rifondare. E Kean, che sembrava ben avviato verso l'addio, da sacrificabile può diventare l'uomo della rinascita.
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