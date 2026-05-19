Gazzetta: “Come cambia il futuro di Roberto Piccoli con la permanenza di Kean”

La Gazzetta dello Sport ha rilanciato la permanenza alla Fiorentina di Moise Kean . Molto dipenderà dalla volontà del ragazzo ma anche da eventuali offerte che possono arrivare: più saranno alte più tenteranno la Viola.

Se però dovesse restare, tra gli esuberi finirebbe Piccoli, arrivato con il pesante zainetto dei 25 milioni costato in estate e di cui non è riuscito a liberarsi.

Kean

La lista dei possibili partenti è lunga, anche perché il club deve fare cassa per poter rifondare. E Kean, che sembrava ben avviato verso l'addio, da sacrificabile può diventare l'uomo della rinascita.